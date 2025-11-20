Подросток выстрелил отцу школьника в глаз из травматического пистолета в Воронеже

В Воронеже возле одной из школ на улице 9 Января произошел серьезный инцидент с применением оружия. 17 ноября после обеда 13-летний школьник выстрелил из травматического пистолета в лицо мужчине, который ожидал своего сына у учебного заведения.
По информации ГУ МВД по региону, конфликтная ситуация возникла ранее между учениками. Пострадавший — отец одного из школьников — пришел к образовательному учреждению, поговорить с подростком-обидчиком. А в итоге получил резиновую пулю в глаз. Она причинила серьезную травму.
Как пояснили в региональном главке, полиция по данному факту проводит проверку. После этого материалы дела будут переданы в суд. А там уже решат судьбу школьника. То ли его поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних или же поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.