Женщина спалила дом, пыталась заживо сжечь «бывшего»

«Ревность — это желание обладать. Это страх одиночества, потери отношений, и он уже неконтролируемый. К любви она никакого отношения не имеет. Рядом с ревностью всегда ходит низкая самооценка человека. И такой человек, обладая партнёром, греет душу, что у него есть рядом какой-то близкий человек. У него нет ценности в виде себя, он не может жить один, ему необходим партнёр. У такого человека при его отдалении поднимаются тревога и беспокойство. А в данной ситуации я бы даже не про ревность, а про месть говорила. Вероятна агрессия — потому что говорить, объясняться словами либо сам человек не может, либо партнёр его не умеет и не будет слушать. Но мы же сами отбираем себе таких партнёров! А если говорить про поступки после употребления алкоголя, как здесь, то, очевидно, был выброс адреналина, и у человека попросту “башню снесло”».