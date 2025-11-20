Женщина спалила дом, пыталась заживо сжечь «бывшего»

Вечером частный сектор города Троицка в Челябинской области озарило яркое зарево. Горел дом по улице Школьная. Полыхало хорошо — по словам очевидцев, зарево видели даже возле расположенного в двух километрах железнодорожного вокзала и на том берегу реки Увельки, в полутора километрах от места ЧП.
А высыпавшие на воздух жители окрестных домов сразу увидели метавшиеся по двору полураздетые фигуры мужчины и женщины и услышали их страшный крик: «Там человек! Помогите!» Однако попасть внутрь не было никакой возможности — сильный огонь и, главное, плотный дым не оставляли ни единого шанса.
Корреспондент chel.aif.ru установил причины произошедшего, мотивы, которые толкнули главную антигероиню истории на роковой в её жизни шаг.
Убийца в светлой куртке
Оперативно прибывшие пожарные усилиями 14 человек и трёх единиц техники погасили огонь, который охватил к тому моменту 40 квадратных метров. Войдя внутрь, они обнаружили бездыханное тело 53-летней женщины. Она была новой подругой хозяина дома — того самого, который вместе с матерью звал на помощь на улице.
«Уже в ходе первоначальной проверки стало понятно, что причиной возгорания стал поджог. На это указывали следы распространения огня, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области подполковник юстиции Анастасия Шапкина. — Далее, опросив уцелевших жильцов, совместно с оперативниками уголовного розыска установили подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя бывшая сожительница хозяина дома. Женщину задержали».
На кадрах видеохроники, сделанной сотрудниками Следственного комитета, — невысокая щуплая женщина в светлой куртке, которую выводят из зала суда. Её только что отправили в СИЗО по обвинению в убийстве, совершённом общеопасным способом. Убийство — это умышленное причинение смерти другому человеку. Обвиняемая и не скрывала, что желала отправить «бывшего» на тот свет.
«Башню снесло»
В тот вечер она крепко выпила, но заливать костёр пылких чувств спиртным — вещь взрывопасная, огонь разгорится ещё сильнее. Так и вышло. Злость и зависть рвались наружу, и ревнивица в прямом смысле выплеснула их в виде бензина, которым облила соседский дом со спавшими внутри объектом её страсти, его матерью и новой подругой. Первые двое успели выбраться, а третья отравилась монооксидом углерода, то есть задохнулась угарным газом.
Член общероссийской психотерапевтической профессиональной лиги, психолог Юлия Путилова нашла объяснение такому поступку.
«Ревность — это желание обладать. Это страх одиночества, потери отношений, и он уже неконтролируемый. К любви она никакого отношения не имеет. Рядом с ревностью всегда ходит низкая самооценка человека. И такой человек, обладая партнёром, греет душу, что у него есть рядом какой-то близкий человек. У него нет ценности в виде себя, он не может жить один, ему необходим партнёр. У такого человека при его отдалении поднимаются тревога и беспокойство. А в данной ситуации я бы даже не про ревность, а про месть говорила. Вероятна агрессия — потому что говорить, объясняться словами либо сам человек не может, либо партнёр его не умеет и не будет слушать. Но мы же сами отбираем себе таких партнёров! А если говорить про поступки после употребления алкоголя, как здесь, то, очевидно, был выброс адреналина, и у человека попросту “башню снесло”».
Что дальше?
Поджигательница не в первый раз преступила закон. Ранее она уже была дважды судима — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и имущественное преступление. Сейчас стопроцентно будет третий срок.
Уголовный кодекс предусматривает наказание по пункту «е» части 2 статьи 105 от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Пожизненно троицкую ревнивицу, конечно, не осудят — женщинам не выносят такой приговор, но и того, к чему приговорят, будет достаточно.
К примеру, совершившую, как под копирку, точно такое же преступление из ревности 48-летнюю жительницу Кузбасса суд отправил в колонию на 18 лет. Там, правда, погибли двое.
В Карталах, в Челябинской области, ревнивице, задушившей соперницу в сарае, дали восемь лет.
А в том же Троицке в аналогичном слкчае, когда мужчина поджёг дом, в котором находились его беременная сожительница, двое её детей и 61-летняя мать, его отправили в колонию на девять лет. Хотя в том случае никто не пострадал.
Старо, как мир
История убийств на почве ревности уходит вглубь веков. Кстати, самый знаменитый «ревнивец-убивец», Отелло, имеет своего реального прототипа. Это губернатор Кипра, который находился под властью Венецианской республики, Христофоро Моро, живший в XVI веке. Заподозрив свою жену в неверности, он убил супругу, за что просидел в темнице всю оставшуюся жизнь.
Ранее, в XV веке сенешаль Нормандии (что-то вроде теперешнего судьи и полпреда в одном лице) Жак де Брезе заколол кинжалом неверную жену, дочь короля Карла VII Шарлотту де Валуа, которую он застал с конюхом Пьером де да Вернь. Слуга был заколот шпагой. За двойное убийство чиновник получил пять лет тюрьмы.
А в новейшее время можно вспомнить жуткую историю дяди дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных Игоря Запашного. В порыве ревности он зарезал свою супругу актрису Ольгу Лапидо, тело расчленил и собирался выбросить в реку. По просьбе брата Мстислава и после личного вмешательства дочери Леонида Брежнева Галины циркачу дали «всего» 15 лет лишения свободы.
Когда-то швейцарский психолог Макс Люшер точно сказал: «Ревность — это не доказательство любви. Это доказательство эгоистичной претензии на обладание».