Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградки

На судебном заседании, которое прошло в первой половине дня, все стороны озвучили свои позиции, а Александр Пак выступил с последним словом. Он вновь сказал, что умысла на убийство 40-летней женщины у него не было. А выдвинутые ему обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) назвал бредом.