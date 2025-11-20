В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину на переходе и скрылся

ДТП произошло 18 ноября в 22:25 мск около одного из домов на проспекте Красной Армии. По предварительной информации, мужчина 1999 года рождения на Toyota сбил женщину 1980 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.