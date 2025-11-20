Суд продлил арест гендиректору «Башспирта»

Ранее руководитель Башкирии Радий Хабиров публично высказался в поддержку Абдрахимова и планировал просить об отмене ареста. Однако Верховный суд республики оставил в силе первоначальное решение. В конце сентября меру пресечения впервые продлили на месяц, и оспорить это решение тогда также не удалось.