Суд продлил арест гендиректору «Башспирта»

Советский районный суд Уфы принял решение оставить генерального директора «Башспирта» Раифа Абдрахимова под арестом. Мера пресечения продлена до 17 декабря, как сообщили в пресс-службе судебного органа. Предыдущий срок заключения истекал 23 ноября.
Абдрахимову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, руководитель предприятия сознательно не стал расторгать заведомо невыгодные для компании договоры аренды помещений в центральной части Уфы, которые были оформлены предыдущим руководством. По оценкам Следственного комитета, бездействие Абдрахимова нанесло предприятию ущерб, превышающий 103 миллиона рублей.
Гендиректора «Башспирта» задержали 28 августа, а уже на следующий день суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил его под стражу на один месяц.
Ранее руководитель Башкирии Радий Хабиров публично высказался в поддержку Абдрахимова и планировал просить об отмене ареста. Однако Верховный суд республики оставил в силе первоначальное решение. В конце сентября меру пресечения впервые продлили на месяц, и оспорить это решение тогда также не удалось.