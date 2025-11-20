Ричмонд
Подросток получил ожоги после взрыва бутылки с химией в школе в Новой Москве

В образовательном учреждении в Троицке взорвалась бутылка с химическим веществом. Один из школьников пострадал — ему обожгло голову, затылок и шею. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

— Школьник пострадал при взрыве бутылки с неизвестным веществом в школе в Троицке. Бутылка взорвалась и обожгла школьнику голову, затылок и шею, — передает слова источника РЕН ТВ.

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Его доставили в больницу. В школе на данный момент работают сотрудники экстренных служб, выясняя все обстоятельства. По неподтвержденным данным, бутылку со смесью в учреждение мог принести один из учеников.

Ранее другой подросток протащил в школу в Краснодаре ракетницу. Ребенок дал пусковое устройство своему другу на перемене. Подросток случайно снял его с предохранителя, после чего прозвучал взрыв. В результате владелец ракетницы получил ожоги лица первой степени.