В Молдавии возбудили дело после проверки грузовика с оружием на границе

«В ходе координированного контроля на молдавско-румынской границе первоначальные подозрения были выявлены сотрудником таможни Республики Молдова, который проинформировал о них своих коллег из румынского таможенного органа. На основании этих данных, по взаимному согласию, было принято решение о сканировании транспортного средства, выезжающего из Республики Молдова, что было осуществлено румынской стороной в установленном порядке», — подчеркивается в сообщении.