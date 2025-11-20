Предлагал мзду военному: в Крыму на взяткодателя завели уголовное дело

Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны по подозрению в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого на два месяца.
«В отношении взяткодателя в настоящее время тем же следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота, планируется возбуждение дела по ст. 291 (дача взятки), а также еще ряд дел по иным эпизодам преступной деятельности, связанной с ремонтом кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 40-летний житель Севастополя подозревается в мошенничестве на пять миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной техники.
Бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте.
Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.