Предлагал мзду военному: в Крыму на взяткодателя завели уголовное дело

«В отношении взяткодателя в настоящее время тем же следственным органом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота, планируется возбуждение дела по ст. 291 (дача взятки), а также еще ряд дел по иным эпизодам преступной деятельности, связанной с ремонтом кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.