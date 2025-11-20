В Волгограде рухнул строительный кран на людей и парковку

Сегодня, 20 ноября 2025 года, в Дзержинском районе Волгограда на улице Двинской произошло серьезное ЧП — рухнул строительный кран.
Очевидцы сообщают — он упал прямо на проезжую часть и повредил несколько припаркованных автомобилей. На место сразу прибыли скорая помощь, пожарные и спасатели. В настоящее время участок огородили, движение перекрыто.
По данным областного комитета здравоохранения, медики оказывают помощь двум мужчинам — 42 и 54 лет. Их доставляют на скорой помощи в больницу № 25, состояние пока уточняется.
Причина обрушения крана выясняется.