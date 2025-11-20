Ричмонд
Экс-главу самарского Минтранса Ивана Пивкина приговорили к 5 годам колонии

Самарский облсуд вынес новое решение по делу бывшего министра транспорта Ивана Пивкина.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 20 ноября 2025 года, Самарский областной суд вынес решение по жалобе на приговор экс-министра транспорта Ивана Пивкина. Апелляцию подавали и сторона обвинения, и сторона защиты. Прокуратура настаивала на пересмотре дела, а адвокаты бывшего чиновника просили оправдать его. Суд вынес неожиданное решение.

«Приговор Октябрьского районного суда изменить и переквалифицировать действия бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина со статьи 169 УК РФ “Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности” на статью 289 УК РФ “Превышение должностных полномочий”. Назначить наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима», — передает корреспондент «КП-Самара» слова судьи.

Ивана Пивкина взяли под стражу прямо в зале суда. Сторона защиты сообщила, что намерена обжаловать решение облсуда.

Напомним, в августе 2025 года Октябрьский райсуд назначил Пивкину штраф в 480 тысяч рублей. Но экс-чиновника освободили от него, потому что он около года провел в СИЗО. Тогда его отпустили под подписку о невыезде.