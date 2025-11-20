Марзаев в последнем слове пообещал очистить свое имя и привлечь обвинителей

В Ленинском районном суде Уфы экс-вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев выступил с последним словом, продолжая настаивать на своей невиновности. Напомним, по версии следствия, Марзаев через посредника получил часть взятки в 37 миллионов рублей от общей суммы в 56 миллионов рублей. Эти средства якобы были переданы за содействие в заключении контрактов с компанией «ДТС» в дорожной сфере, обеспечение своевременной оплаты работ и общее покровительство.
В своей речи бывший чиновник выразил признательность своим защитникам за проделанную работу и заявил, что намерен восстановить свою репутацию и привлечь к ответственности тех, кто его обвиняет. Марзаев утверждал, что обвинителям не удалось доказать свою позицию по 27 пунктам обвинения, а часть доказательств была сфальсифицирована. По его словам, требование государственного обвинителя о строгом наказании свидетельствует о беспомощности стороны обвинения и представляет собой попытку оказать давление на суд. Он также предупредил, что в случае несправедливого приговора будет добиваться правды в Верховном суде России.
Со стороны государственного обвинения было предложено приговорить Марзаева к 14 годам заключения в колонии строгого режима с дополнительным штрафом в размере десятикратной суммы взятки (более 560 миллионов рублей). Также прокуратура потребовала лишить его государственных наград, запретить занимать должности в госорганах в течение 13 лет и конфисковать в пользу государства полученные денежные средства, земельный участок и два жилых дома.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.