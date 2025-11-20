Марзаев в последнем слове пообещал очистить свое имя и привлечь обвинителей

В своей речи бывший чиновник выразил признательность своим защитникам за проделанную работу и заявил, что намерен восстановить свою репутацию и привлечь к ответственности тех, кто его обвиняет. Марзаев утверждал, что обвинителям не удалось доказать свою позицию по 27 пунктам обвинения, а часть доказательств была сфальсифицирована. По его словам, требование государственного обвинителя о строгом наказании свидетельствует о беспомощности стороны обвинения и представляет собой попытку оказать давление на суд. Он также предупредил, что в случае несправедливого приговора будет добиваться правды в Верховном суде России.