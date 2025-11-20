Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде

Напомним, что проект по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартовал в августе 2025 года. Завершение основных работ планируется к концу 2026 года. Также сообщалось, что канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором 18 ноября временно закрывалась из-за погодных условий.