В Тулуне экс-чиновница мошенничала с жильем для пострадавших от паводка

Тулунский городской суд вынес приговор бывшему председателю комитета по управлению муниципальным имуществом. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, женщина признана виновной в мошенничестве с квартирами, предназначенными для пострадавших от наводнения.
— В 2020—2021 годах чиновница вместе с сообщниками подбирала пустующие муниципальные квартиры для формального заселения подставных лиц. Через суд им оформляли право на получение жилья как потерявшегося при наводнении, хотя законных оснований для этого у них не было, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Преступная схема позволяла незаконно получать квартиры из государственного жилищного фонда. Две однокомнатные квартиры в Тулуне общей стоимостью более 3,5 млн рублей были проданы через риэлтора. Деньги разделили между участниками преступления.
Подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. Суд назначил ей 4 года условно с испытательным сроком и запретом занимать определенные должности в течение 2 лет. Уголовные дела против других участников группы продолжаются.
