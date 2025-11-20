В Тулуне экс-чиновница мошенничала с жильем для пострадавших от паводка

— В 2020—2021 годах чиновница вместе с сообщниками подбирала пустующие муниципальные квартиры для формального заселения подставных лиц. Через суд им оформляли право на получение жилья как потерявшегося при наводнении, хотя законных оснований для этого у них не было, — рассказывают в пресс-службе ведомств.