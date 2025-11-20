Алексей Ягудин рассказал уфимским родителям о воспитании чемпионов

В Уфе прошла встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, организованная обществом «Знание». Открывая диалог, знаменитый фигурист отметил ценность личного общения и реальных примеров для подрастающего поколения. Он выразил обеспокоенность тем, что современные дети слишком погружены в виртуальное пространство, что мешает развитию коммуникативных навыков.
Ягудин подчеркнул, что важно не просто давать советы молодым людям, а демонстрировать все на собственном примере. Это помогает им самостоятельно анализировать, какие подходы могут сработать в их жизни. Он также призвал показывать подросткам, что реальный мир гораздо разнообразнее и интереснее того, что они видят в цифровых устройствах.
Спортсмен выделил три основных составляющих достижения целей: сильную внутреннюю мотивацию, постоянную работу над собой и искреннюю увлеченность своим делом. Особое значение он придает уважению к любому труду: будь то производственная деятельность или спортивные тренировки. Для него сам процесс движения к цели приносит настоящее удовлетворение.
Чемпион добавил, что хотя командная работа играет важную роль, в конечном счете каждый сам отвечает за свои результаты. Никто не сделает за тебя твою работу, пока ты сам не приложишь усилий. Этот принцип личной ответственности, по его словам, становится особенно понятным с приобретением жизненного опыта.
Ягудин убежден, что основой любого начинания должно быть настоящее желание действовать. Люди часто остаются мечтателями, но когда появляется настоящая страсть, они способны на масштабные проекты. Однако одной мечты мало и ее обязательно нужно подкреплять упорным трудом, передает «Башинформ».
