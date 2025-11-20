Алексей Ягудин рассказал уфимским родителям о воспитании чемпионов

Ягудин подчеркнул, что важно не просто давать советы молодым людям, а демонстрировать все на собственном примере. Это помогает им самостоятельно анализировать, какие подходы могут сработать в их жизни. Он также призвал показывать подросткам, что реальный мир гораздо разнообразнее и интереснее того, что они видят в цифровых устройствах.