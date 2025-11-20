Уфимский клуб продал хоккеиста «Сибири» за символическую сумму

В июне текущего года Федотов подписал с уфимским клубом двухлетнее соглашение, согласно которому его ежегодный заработок составлял 9 миллионов рублей. За время выступления за «Салават Юлаев» в 14 матчах он отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-1».