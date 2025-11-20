Уфимский клуб продал хоккеиста «Сибири» за символическую сумму

Между хоккейными клубами «Салават Юлаев» и «Сибирь». Нападающий Илья Федотов переходит в новосибирскую команду. Сообщается, что уфимский клуб получит за этот переход денежную компенсацию в размере 1000 рублей.
В июне текущего года Федотов подписал с уфимским клубом двухлетнее соглашение, согласно которому его ежегодный заработок составлял 9 миллионов рублей. За время выступления за «Салават Юлаев» в 14 матчах он отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-1».
В начале ноября клуб выставил хоккеиста на драфт отказов, после чего он был отправлен в ВХЛ. Играя за «Торос», 22-летний спортсмен в пяти матчах заработал 4 очка (3 гола и 1 передача).
