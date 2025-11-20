Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе объяснили ажиотаж вокруг билетов на «Щелкунчик»

Спрос на новогодний балет в Уфе превышает возможности театра.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе возник ажиотаж с билетами на новогодние показы балета «Щелкунчик». Зрители жалуются на проблемы с покупкой как онлайн, так и в кассах, где собираются очереди.

В театре объяснили, что сайт может работать с перебоями из-за наплыва желающих. Для улучшения работы были усилены защита и фильтрация. В кассах продают не более четырех билетов в одни руки, а неоплаченные места периодически возвращаются в продажу.

Отмечается, что зал вмещает 600 человек, но на каждый спектакль регистрируется около трех тысяч покупателей. Чтобы бороться с перекупщиками, театр открывает продажи постепенно, например, на 20 декабря билеты поступили в отдельный день.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.