В Уфе объяснили ажиотаж вокруг билетов на «Щелкунчик»

В Уфе возник ажиотаж с билетами на новогодние показы балета «Щелкунчик». Зрители жалуются на проблемы с покупкой как онлайн, так и в кассах, где собираются очереди.
В театре объяснили, что сайт может работать с перебоями из-за наплыва желающих. Для улучшения работы были усилены защита и фильтрация. В кассах продают не более четырех билетов в одни руки, а неоплаченные места периодически возвращаются в продажу.
Отмечается, что зал вмещает 600 человек, но на каждый спектакль регистрируется около трех тысяч покупателей. Чтобы бороться с перекупщиками, театр открывает продажи постепенно, например, на 20 декабря билеты поступили в отдельный день.
