В Новочеркасске 47-летний мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар

В Новочеркасске при пожаре в частном доме пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 18 ноября на улице Ярославской. Хозяин дома заметил возгорание и попытался потушить его самостоятельно, но получил ожоги. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на трех квадратных метрах.
Предварительно, огонь разгорелся из-за аварийного режима электрооборудования. Окончательно в причинах случившегося разберется дознаватель МЧС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.