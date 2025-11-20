Ричмонд
В Новочеркасске 47-летний мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар

Хозяин частного дома пострадал при пожаре на улице Ярославской в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске при пожаре в частном доме пострадал 47-летний мужчина. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 18 ноября на улице Ярославской. Хозяин дома заметил возгорание и попытался потушить его самостоятельно, но получил ожоги. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на трех квадратных метрах.

Предварительно, огонь разгорелся из-за аварийного режима электрооборудования. Окончательно в причинах случившегося разберется дознаватель МЧС.

