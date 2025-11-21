Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге актер из «Улиц разбитых фонарей» арестован по делу о детской порнографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. В Северной столице актер Владимир Колганов стал фигурантом дела об обороте детской порнографии. Предполагается, что он распространял преступные фото.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вместе с актером был задержан и его приятель, который, по версии следствия, также участвовал в распространении фото. Издание «Мойка78» уточняет, что Колганов снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы» и другие.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что шестерых мужчин задержали в Петербурге по делу о развращении 13-летней девочки.