В Петербурге актер из «Улиц разбитых фонарей» арестован по делу о детской порнографии

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Вместе с актером был задержан и его приятель, который, по версии следствия, также участвовал в распространении фото. Издание «Мойка78» уточняет, что Колганов снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы» и другие.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что шестерых мужчин задержали в Петербурге по делу о развращении 13-летней девочки.