Оплачивавший диверсии в России житель Тулы получил 12,5 лет за госизмену

Использование криптовалюты для финансирования противника обернулось для жителя Тулы 12,5 годами заключения в колонии строгого режима. Суд установил, что мужчина через криптообменник спонсировал иностранную организацию, которая закупала вооружение для атак на ВС РФ и готовила диверсии в России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Тульский областной суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным по статье «Государственная измена». Он был признан виновным в оказании финансовой помощи иностранной организации, чья деятельность была направлена против безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина использовал криптообменник для перевода средств со своей банковской карты на счет упомянутой иностранной организации. Эта структура занималась сбором денег для приобретения вооружения, обмундирования, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, которые использовались против Вооруженных сил РФ. Кроме того, организация финансировала совершение диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры России.

Осужденный проведет 12,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия срока его ждет еще полтора года ограничения свободы.

В доход государства конфискован мобильный телефон, который использовался для перевода средств.