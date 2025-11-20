Оплачивавший диверсии в России житель Тулы получил 12,5 лет за госизмену

Как уточнили в пресс-службе, мужчина использовал криптообменник для перевода средств со своей банковской карты на счет упомянутой иностранной организации. Эта структура занималась сбором денег для приобретения вооружения, обмундирования, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, которые использовались против Вооруженных сил РФ. Кроме того, организация финансировала совершение диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры России.