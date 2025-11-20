Ричмонд
Травили людей лекарствами: В Молдове разоблачили группу, которая продавала по высоким ценам сомнительные медицинские препараты и БАДы

При обысках полиция изъяла партию препаратов стоимостью более 450 000 леев и деньги от продаж [видео]

Источник: Комсомольская правда

Офицеры Национального инспектората расследований (INI) «Север» разоблачили группу, которая нелегально ввозила в Молдову и продавала через соцсети неавторизованные лекарства и БАДы. Их рекламировали как средства «от ожирения, гипертонии и сердечных болезней», хотя они не включены в национальный реестр и нарушают санитарные нормы и Закон о фармацевтической деятельности.

При обысках полиция изъяла партию препаратов стоимостью более 450 000 леев и деньги от продаж. На чёрном рынке товары стоили 6 000−16 000 леев за единицу. Следствие выясняет происхождение продукции и всех участников схемы.