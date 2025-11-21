Житель Арзамаса расстрелял жилой дом из сигнального пистолета

49-летнему жителю Арзамаса вынесли приговор в городско суде по уголовному делу о хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Подсудимый был пьян, когда во двор его дома въехал автомобиль. Мужчина перекрыл собой путь машине и достал из кармана сигнальный пистолет. Он направил дуло пистолета на лобовое стекло транспортного средства, в котором находились люди.
На этом мужчина не остановился. Он выстрелил в сторону многоквартирного дома. Потерпевший вышел из машины и пытался успокоить хулигана, но тот продолжал стрелять в сторону дома. После этого подсудимый сбежал с места преступления.
Суд приговорил его к 2 годам и 9 месяцам исправительных работ с удержанием 20% доходов в пользу государства.