Обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье был судим за кражу и разбой

Мужчина, обвиняемый в убийствах девушек в Московской области, был ранее судим за кражу и разбой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— Обвиняемый был ранее судим по ст. 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ, — говорится в сообщении ТАСС.
Житель Богородского округа Подмосковья, расправлявшийся с девушками, которых находил в Сети для якобы трудоустройства в качестве няни для ребенка, весной подал заявление о пропаже своей супруги Полины. Женщина уехала в Санкт-Петербург и затем перестала выходить на связь.
В тот же день правоохранители задержали мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Одна из жертв маньяка перестала выходить на связь 27 июля, а вторая — в октябре.