Вэнс предложил России и Украине развивать туризм и торговлю

На днях тот предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным Financial Times, предлагаемый США план включает несколько пунктов: сокращение американской военной помощи Киеву, отказ Украины от территории Донбасса и сокращение ВСУ. В Киев 20 ноября для обсуждения плана с Зеленским даже приехали американские генералы. В МИД РФ оказались озадачены словами США «об уступках».