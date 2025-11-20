Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс предложил России и Украине развивать туризм и торговлю

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву развивать торговлю и туризм вместо продолжения конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне накануне.

В США предложили России и Украине развивать торговлю вместо конфликта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Москве и Киеву развивать торговлю и туризм вместо продолжения конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне накануне.

«Почему, вместо того чтобы [конфликтовать], России и Украине не начать заниматься торговлей, ездить друг к другу и устраивать какой-нибудь культурный обмен?» — задался вопросом Вэнс. Его слова передает Breitbart News. В беседе с журналистами этого агентства Вэнс также принял участие в мероприятии по обсуждению политики действующего президента Дональда Трампа.

На днях тот предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным Financial Times, предлагаемый США план включает несколько пунктов: сокращение американской военной помощи Киеву, отказ Украины от территории Донбасса и сокращение ВСУ. В Киев 20 ноября для обсуждения плана с Зеленским даже приехали американские генералы. В МИД РФ оказались озадачены словами США «об уступках».

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше