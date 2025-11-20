Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

Трагедия произошла утром 18 ноября в горной местности вблизи деревни Хосино в префектуре Фукуока. Трое находившихся на борту мужчин не выжили. По имеющимся данным, всем пассажирам было от 50 до 70 лет. По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, самолет вылетел из аэропорта префектуры Сага в 10:30 утра и должен был приземлиться в воздушной гавани города Яо (префектура Осака).