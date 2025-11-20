В Белгородской области два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
Гладков уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и спины. Пострадавшая женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой и баротравмой. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.
«Для дальнейшего обследования и лечения они доставляются бригадой скорой в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — добавил белгородский губернатор.
