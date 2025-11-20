Baza: Суд признал карту Таро экстремистским материалом

Запрещение карты Таро стало поводом для разбирательства в Краснодаре — там задержали местную жительницу, которая делала расклады. По информации Baza, Елену привлекли к ответственности из-за снимка на ее странице, где она в 2023 году разместила изображение карты старшего аркана «Дьявол».
Полицейские посчитали, что оккультные символы на ней можно интерпретировать как пропаганду сатанизма*, и вызвали женщину на допрос, после которого ненадолго поместили в изолятор, хотя позже отпустили, учитывая наличие маленького ребенка.
Суд поддержал выводы следствия и признал таролога виновной, назначив штраф в тысячу рублей.
Юристы, опрошенные «Базой», назвали этот случай тревожным сигналом, так как он создает риск преследования людей по формальным и безобидным поводам. Они считают необходимым, чтобы Верховный суд дал четкое разъяснение о том, что именно может считаться пропагандой, иначе под запрет по аналогичной логике могут попасть и традиционные религиозные тексты, где также встречается образ дьявола, передает Telegram-канал.
Ранее епископ Скопинский и Шацкий Питирим заявил, что массовый интерес женщин к магии, картам Таро, астрологии и прочим оккультными практиками является угрозой для России. Даже одного обращения к колдуну достаточно для того, чтобы получить «проклятие» и «одержимость».
*Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещенным.