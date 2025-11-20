Baza: Суд признал карту Таро экстремистским материалом

Юристы, опрошенные «Базой», назвали этот случай тревожным сигналом, так как он создает риск преследования людей по формальным и безобидным поводам. Они считают необходимым, чтобы Верховный суд дал четкое разъяснение о том, что именно может считаться пропагандой, иначе под запрет по аналогичной логике могут попасть и традиционные религиозные тексты, где также встречается образ дьявола, передает Telegram-канал.