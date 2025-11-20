Ричмонд
В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов: Несколько лет назад она уже получила условный срок за такое же преступление

Обвиняемая признала свою вину лишь частично.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая заместитель главного бухгалтера одного из коммерческих банков Фалешт оказалась на скамье подсудимых за хищение средств.

По информации прокуратуры, в течение 2012−2015 годов сотрудница банка путём подделки документов выводила денежные средства со счетов клиентов, в том числе экономических агентов. В частности, она представляла клиентам выписки по счетам и платёжные поручения с ложной информацией, а также использовала ранее подписанные доверенности для снятия денег без согласия вкладчиков. Причинённый ущерб превысил 1,5 млн леев.

Обвиняемая признала свою вину частично. В 2019 году за аналогичное хищение женщина была приговорена к одному году лишения свободы условно. Теперь ей грозит новый тюремный срок.

