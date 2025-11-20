В Молдове сотрудница банка украла 1,5 миллиона леев со счетов клиентов: Несколько лет назад она уже получила условный срок за такое же преступление

Бывшая заместитель главного бухгалтера одного из коммерческих банков Фалешт оказалась на скамье подсудимых за хищение средств.
По информации прокуратуры, в течение 2012−2015 годов сотрудница банка путём подделки документов выводила денежные средства со счетов клиентов, в том числе экономических агентов. В частности, она представляла клиентам выписки по счетам и платёжные поручения с ложной информацией, а также использовала ранее подписанные доверенности для снятия денег без согласия вкладчиков. Причинённый ущерб превысил 1,5 млн леев.
Обвиняемая признала свою вину частично. В 2019 году за аналогичное хищение женщина была приговорена к одному году лишения свободы условно. Теперь ей грозит новый тюремный срок.
