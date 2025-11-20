20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках на дороге погибла женщина-пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
«Сегодня около 17.40 на автомобильной дороге Р15 Кричев — Орша — Лепель 26-летний водитель автомобиля UAZ совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте», — сообщили в УВД.
В результате полученных травм местная пенсионерка погибла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она была обозначена.
Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной внимательности за рулем, особенно в вечернее и ночное время. Пешеходам важно быть особенно осторожными при переходе проезжей части. Смотрите по сторонам, будьте предсказуемы для водителей. -0-