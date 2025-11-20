Ричмонд
Каллас открыто заявила о цели ЕС ослабить Россию

План Евросоюза по Украине состоит из двух пунктов и один из них заключается в том, чтобы ослабить Россию. Об этом открыто заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Кая Каллас открыто заявила, что ЕС намерен ослабить Россию.

«У ЕС есть абсолютно четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», — подчеркнула Каллас. Она также отметила эффективность санкций против России, которые, по ее словам, позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.

Причем, по ее словам, действия Евросоюза «являются полностью законными». Глава евродипломатии добавила, что продолжит подобные действия в сторону России.

Ранее Европейская комиссия также предложила выделить Украине «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные активы России. В МИД РФ квалифицировали заморозку российских активов на территории Европы как кражу, в России также обратили внимание, что такие действия противоречат международному праву.

