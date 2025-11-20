Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет новый мирный план

Трамп предлагает Зеленскому заключить сделку.
Президент США Дональд Трамп готов прекратить все коррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его приближенных, если украинский лидер одобрит предложенный Вашингтоном новый мирный план. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Трамп способен использовать американское влияние на НАБУ и САП, и Зеленский в обмен на согласие с планом может получить от Трампа гарантии безопасности, если захочет покинуть свой пост. При этом в случае принятия мирного плана он может позволить Зеленскому провести репрессии против политических противников», — пишет «Страна».
Американский мирный план для Украины, как сообщают СМИ, предполагает серьезные территориальные и военные уступки. Согласно ему, США и их союзники должны будут признать суверенитет России над Крымом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине.
Взамен Киев получит международные гарантии безопасности. Согласно порталу Axios, на этих территориях создадут демилитаризованную зону, украинская армия будет существенно сокращена и лишится дальнобойного оружия. На всей территории Украины запретят размещение иностранных войск, а русский язык может получить статус государственного.
Ранее Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может активизировать дипломатию. Об этом сообщают украинские каналы, ссылаясь на Офис Зеленского. Обсуждение основных пунктов, необходимых для мира, Зеленский планирует провести с Трампом в ближайшие дни.