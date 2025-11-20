Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по легковому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Известия

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, вследствие чего ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и спины, у женщины минно-взрывная травма и баротравма», — написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где им была оказана помощь.

Ранее в этот же день оперативный штаб региона заявил, что в Грайворонском округе двое мирных жителей пострадали после атак FPV-дронов. Отмечалось, что в результате первого взрыва в селе Глотово пострадали два человека, их транспортное средство также было повреждено. Второй и третий взрывы произошли в селе Мощеное — там, на территории частных домов, сдетонировали БПЛА, были повреждены участки. Четвертый дрон был сброшен в селе Козинка, был разрушен частный дом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше