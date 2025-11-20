Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Ранее в этот же день оперативный штаб региона заявил, что в Грайворонском округе двое мирных жителей пострадали после атак FPV-дронов. Отмечалось, что в результате первого взрыва в селе Глотово пострадали два человека, их транспортное средство также было повреждено. Второй и третий взрывы произошли в селе Мощеное — там, на территории частных домов, сдетонировали БПЛА, были повреждены участки. Четвертый дрон был сброшен в селе Козинка, был разрушен частный дом.