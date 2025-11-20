Ричмонд
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Котласа в Архангельской области

Аэропорт Котласа временно не принимает и не выпускает самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В воздушной гавани Котласа в Архангельской области введены временные ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он отметил, что ограничения в работе авиагавани необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как писал сайт KP.RU, накануне аэропорт Сочи временно приостанавливал свою работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В пресс-службе воздушной гавани призвали всех гостей аэропорта проявлять уважение к окружающим: не занимать сиденья багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, а также соблюдать правила поведения.

Кроме того, ночью 19 ноября Росавиация временно ограничивала прием и отправку в аэропортах Геленджика и Краснодара.