Аэропорт Котласа временно закрыли для полётов

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. В частности, над регионом были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.
