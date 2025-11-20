Ричмонд
Аэропорт Котласа временно закрыли для полётов

Росавиация сообщила в своём Telegram-канале о введении временных ограничений на работу аэропорта Котлас в Архангельской области. Причина — обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорт Котлас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников на Воронежскую область. В частности, над регионом были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

