В центре Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки»

«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые удержали его, чтобы я смог уйти», — написал актёр своей жене.
Звезда «Сумерек» не пострадал. Джастин Чон с 2014 года женат на россиянке Александре, у пары есть дочь. В последнее время семья живёт в России.
Ранее Life.ru писал, что новый директор АО «Крымэкоресурсы» Антон Гумен избил подчинённого после жалобы на жёсткий график работы. Сотрудник завил на одном из собраний, что у водителей остаётся всего четыре часа на сон из-за нового расписания.
