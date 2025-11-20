В центре Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки»

В центре Санкт-Петербурга напали на 44-летнего актёра Джастина Чона, сыгравшего Эрика Йорки в «Сумерках». Инцидент произошёл на улице Восстания. Чон сообщил, что шёл в наушниках, когда неизвестный начал кричать на него. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».