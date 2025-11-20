Ричмонд
В центре Петербурга напали на звезду фильма «Сумерки»

В центре Санкт-Петербурга напали на 44-летнего актёра Джастина Чона, сыгравшего Эрика Йорки в «Сумерках». Инцидент произошёл на улице Восстания. Чон сообщил, что шёл в наушниках, когда неизвестный начал кричать на него. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Я бросил рюкзак и начал наносить удары. К счастью, нас разняла группа ребят, которые удержали его, чтобы я смог уйти», — написал актёр своей жене.

Звезда «Сумерек» не пострадал. Джастин Чон с 2014 года женат на россиянке Александре, у пары есть дочь. В последнее время семья живёт в России.

Ранее Life.ru писал, что новый директор АО «Крымэкоресурсы» Антон Гумен избил подчинённого после жалобы на жёсткий график работы. Сотрудник завил на одном из собраний, что у водителей остаётся всего четыре часа на сон из-за нового расписания.

