Арестована женщина по делу об убийстве новорожденного девятилетней давности

Суд санкционировал арест 46-летней жительницы Гусевского района Калининградской области, подозреваемой в убийстве собственного новорожденного внука, совершенном весной 2016 года.

Источник: AP 2024

Расследование этого резонансного уголовного дела продолжалось более девяти лет.

Следствие установило, что 16 апреля 2016 года в квартире на улице Вокзальной в Гусеве 17-летняя дочь подозреваемой родила ребенка. Согласно материалам дела, сразу после родов женщина умышленно перекрыла дыхательные пути младенцу, а после его смерти спрятала тело в оконном проеме подвала жилого дома.

Ходатайство об аресте было подано в связи с опасениями следствия, что обвиняемая может повлиять на свидетелей, включая свою дочь, уничтожить вещественные доказательства или скрыться от правосудия. Ленинградский районный суд согласился с доводами investigators и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2026 года.

Примечательно, что расследование этого дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, пока следователям не удалось собрать достаточную доказательственную базу. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано защитой.