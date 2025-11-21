Арестована женщина по делу об убийстве новорожденного девятилетней давности

Ходатайство об аресте было подано в связи с опасениями следствия, что обвиняемая может повлиять на свидетелей, включая свою дочь, уничтожить вещественные доказательства или скрыться от правосудия. Ленинградский районный суд согласился с доводами investigators и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2026 года.