В столице при пожаре работники МЧС спасли женщину

«Сегодня вечером на номер 112 от соседей поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Бачило. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление на втором этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели в коридоре обнаружили и вывели из опасной зоны женщину — хозяйку жилья», -сообщили в МЧС.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину при пожаре в Минске на улице Бачило. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Женщина не пострадала. Еще двое находившихся в квартире людей самостоятельно покинули опасную зону.

На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС. Обстоятельства случившегося устанавливаются. -0-