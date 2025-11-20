В столице при пожаре работники МЧС спасли женщину

«Сегодня вечером на номер 112 от соседей поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Бачило. По прибытии подразделений МЧС наблюдалось задымление на втором этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели в коридоре обнаружили и вывели из опасной зоны женщину — хозяйку жилья», -сообщили в МЧС.