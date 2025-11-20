Axios: Зеленский согласился на переговоры по новому мирному плану США

В окружении Владимира Зеленского заявили о готовности своего лидера пойти на сделку.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану, который ранее представил Вашингтон. Об этом сообщили представители обеих сторон.
В заявлении офиса Зеленского говорится, что президент Украины «обрисовал основополагающие принципы, которые важны для нашего народа». По итогам прошедшей встречи стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы «обеспечить справедливое завершение конфликта», передает новостной ресурс Axios.
Инсайдер издания в Белом доме пояснил, что Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл «договорились об агрессивных сроках подписания соглашения». При этом украинский чиновник добавляет, что Зеленский был более примирителен во время встречи с Дрисколлом. «Решение заключается в том, чтобы попытаться совместно работать, чтобы сделать мир возможным», — подчеркнул представитель украинской стороны.
Визит Дрисколла в Киев проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. По данным The Wall Street Journal, после переговоров с украинским руководством Дрисколл планирует встретиться с представителями РФ. Москва выступает за мирное урегулирование конфликта и готова к открытому диалогу. При этом в Евросоюзе отмечают, что ни одна из стран сообщества не принимала участие в обсуждении пунктов, предложенных Зеленскому американским лидером Дональдом Трампом.