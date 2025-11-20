Axios: Зеленский согласился на переговоры по новому мирному плану США

Визит Дрисколла в Киев проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. По данным The Wall Street Journal, после переговоров с украинским руководством Дрисколл планирует встретиться с представителями РФ. Москва выступает за мирное урегулирование конфликта и готова к открытому диалогу. При этом в Евросоюзе отмечают, что ни одна из стран сообщества не принимала участие в обсуждении пунктов, предложенных Зеленскому американским лидером Дональдом Трампом.