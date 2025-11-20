Отражавшим атаку ВСУ в Курской области добровольцам дадут земельные участки

Власти будут обеспечивать земельными участками добровольцев, которые отражали вторжение украинской армии на территорию Курской области, сообщил в своем в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.
Он рассказал, что депутаты облдумы приняли поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».
«В новой редакции закона мы расширили категорию получателей земли: теперь участки могут выдавать добровольцам, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Курскую область», — пояснил Хинштейн.
По словам главы региона, изменения позволяют участникам СВО, добровольцам и многодетным семьям встать на учет еще в одном органе местного самоуправления, кроме горокругов региона и Курского района.
Хинштейн пояснил, что разработанный по его инициативе проект позволяет упростить порядок предоставления бесплатных земельных участков участникам СВО и многодетным семьям. Кроме того, землю бесплатно предоставят в собственность и для ведения садоводства, на ней можно строить жилые дома, сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что на заседании Госдумы в первом чтении был одобрен законопроект о предоставлении особых прав пасынкам и падчерицам участников спецоперации при поступлении в вузы.