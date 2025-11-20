Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражавшим атаку ВСУ в Курской области добровольцам дадут земельные участки

Поправки в закон приняли депутаты облдумы.

Источник: Аргументы и факты

Власти будут обеспечивать земельными участками добровольцев, которые отражали вторжение украинской армии на территорию Курской области, сообщил в своем в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Он рассказал, что депутаты облдумы приняли поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области».

«В новой редакции закона мы расширили категорию получателей земли: теперь участки могут выдавать добровольцам, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Курскую область», — пояснил Хинштейн.

По словам главы региона, изменения позволяют участникам СВО, добровольцам и многодетным семьям встать на учет еще в одном органе местного самоуправления, кроме горокругов региона и Курского района.

Хинштейн пояснил, что разработанный по его инициативе проект позволяет упростить порядок предоставления бесплатных земельных участков участникам СВО и многодетным семьям. Кроме того, землю бесплатно предоставят в собственность и для ведения садоводства, на ней можно строить жилые дома, сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на заседании Госдумы в первом чтении был одобрен законопроект о предоставлении особых прав пасынкам и падчерицам участников спецоперации при поступлении в вузы.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше