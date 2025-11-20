Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел экстренную встречу с высшим военным руководством страны

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшим командованием российской армии и посетил один из закрытых пунктов. Глава страны ознакомился с обстановкой на константиновском и краматорском направлениях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин провел встречу с командованием армии ВС РФ.

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшим командованием российской армии и посетил один из закрытых пунктов. Глава страны ознакомился с обстановкой на константиновском и краматорском направлениях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе визита президент Путин провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска. Владимир Путин отметил успешное выполнение задач, поставленных на предыдущем аналогичном совещании 25 октября, и высоко оценил работу командного и личного состава», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба, начальник Главного оперативного управления, командующие Южной группой войск и группировкой «Запад».

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с текущей ситуацией на указанных направлениях. Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего эффективного выполнения поставленных задач.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше