Путин провел экстренную встречу с высшим военным руководством страны

«В ходе визита президент Путин провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска. Владимир Путин отметил успешное выполнение задач, поставленных на предыдущем аналогичном совещании 25 октября, и высоко оценил работу командного и личного состава», — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба, начальник Главного оперативного управления, командующие Южной группой войск и группировкой «Запад».