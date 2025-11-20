Путин снова облачился в военную форму. Фото

В ходе совещания обсудили обстановку вокруг Купянска и Константиновки, а также затронули краматорское направление. Президент РФ в целом посетил один из командных пунктов группировки «Запад». В прошлый раз Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО в конце октября.