Герасимов: ВС РФ развили наступление по всем направлениям

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции и наступают практически по всем направлениям. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».

«Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех», — доложил Герасимов.

Также Герасимов рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском и Красноармейском. По его словам, многие солдаты ВСУ находятся в сложной ситуации и не могут сдаться из-за угрозы обстрелов со стороны своих же войск.

