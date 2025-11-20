Спасатель Киселев: пропавший в горах Адыгеи альпинист нарушил важный запрет

Альпинист Василий Усатиков, пропавший в горах Адыгеи, нарушил запрет на одиночные восхождения, отметил в беседе с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Как стало известно, 42-летний Василий Усатиков 17 ноября решил совершить одиночный поход в зоне Кавказского заповедника. Он запланировал подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги, её высота — 3064 метра. Альпинист оставил в базовом лагере беременную супругу и отправился совершать восхождение. Сутки спустя она спустилась в посёлок Гузерипль и сообщила, что муж не выходит на связь.
«В альпинизме одиночные восхождения запрещены, это объективно опасно. Если с тобой что-то случилось, никто не может даже показать спасателям, где это произошло», — объяснил Киселев.
По его словам, может быть несколько версий того, что произошло с альпинистом.
«Он мог просто подвернуть ногу, и в том состоянии т человек уже становится самостоятельно абсолютно немобилен, не может сам выбраться, не может дойти до жилья. Ночью в горах уже холодно, дни световые короткие. Срок его отсутствия серьезный, особенно с учетом того, что сейчас уже не лето», — отметил собеседник издания.
Альпинист предположил, что Усатиков мог заблудиться и сойти с маршрута.
«Это кажется, что на нашем Кавказе негде заблудиться. Не удивлюсь, если окажется, что он через неделю выйдет в совсем другом районе. Либо что-то случилось. Путешествие в одиночку — это изначально риск», — добавил Киселев.