В Сергиевом Посаде полицейский насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

Пешеход погибла на месте от тяжёлых травм. Водителя быстро установили и задержали. Как выяснилось, на момент аварии он находился во внеслужебное время и был за рулём личного автомобиля. По итогам проверки полицейского уволили из органов. Материалы ДТП переданы в следственные органы, где дадут юридическую оценку его действиям.