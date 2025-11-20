В Сергиевом Посаде полицейский насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

Пешеход погибла на месте от тяжёлых травм. Водителя быстро установили и задержали. Как выяснилось, на момент аварии он находился во внеслужебное время и был за рулём личного автомобиля. По итогам проверки полицейского уволили из органов. Материалы ДТП переданы в следственные органы, где дадут юридическую оценку его действиям.
Ранее Life.ru сообщал, что в Омской области 21-летний водитель иномарки устроил аварию на перекрёстке и скрылся с места ДТП. Однако позже нарушитель вернулся, забрал из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо, номерные знаки, разбил стёкла и поджёг машину.
