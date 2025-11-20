Ричмонд
Герасимов: ВСУ пытаются деблокировать свои силы в Красноармейско-Димитровской агломерации

Противник не оставляет попыток деблокировать силы ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».

«Противник оказывает упорное сопротивление. Он не оставляет попыток деблокировать группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», — сказал Герасимов.

Ранее Герасимов заявил, что российские военные продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех.

