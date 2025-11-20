Кузовлев: ВС России освободили Петропавловку

Взятие под контроль Петропавловки — часть продолжающейся операции российских войск в Харьковской области. Ранее Минобороны России сообщало о зачистке населенных пунктов Петропавловки и Куриловки от групп ВСУ. В ходе операции были окружены от 40 до 60 украинских военных, также сообщалось о потерях со стороны ВСУ при попытке части военнослужащих сдаться в плен.