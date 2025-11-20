Российские войска ведут бои за Купянск-Узловой и Кучеровку.
Военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под полный контроль населенный пункт Петропавловка. Российские подразделения продолжают активные наступательные действия на данном направлении фронта. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.
«Освобожден населенный пункт Петропавловка. Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», — сказал Кузовлев в эфире канала «Россия 24». Данные сведения военачальник озвучил в ходе официального доклада президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Взятие под контроль Петропавловки — часть продолжающейся операции российских войск в Харьковской области. Ранее Минобороны России сообщало о зачистке населенных пунктов Петропавловки и Куриловки от групп ВСУ. В ходе операции были окружены от 40 до 60 украинских военных, также сообщалось о потерях со стороны ВСУ при попытке части военнослужащих сдаться в плен.