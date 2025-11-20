Путин: руководство Украины с марта 2024 года узурпировало власть

По словам Владимира Путина, Украиной сейчас управляет банда преступников.
Украинская элита с марта прошлого года узурпировала власть в стране. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с высшим военным руководством РФ.
«Это уже никакое не политическое руководство [Украины]. С марта прошлого года — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и, под предлогом необходимости продолжения войны с РФ, удерживает эту власть в стране с целью личного обогащения», — отметил Путин. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
На совещании с военным командованием РФ были рассмотрены ситуация в районе Купянска и Константиновки, а также затронуты вопросы по краматорскому направлению. URA.RU уже писало, Путин осуществил визит на один из командных пунктов группировки «Запад».