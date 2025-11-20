Ричмонд
Герасимов: ВС России освободили Купянск и 80% Волчанска

Вооруженные силы РФ освободили Купянск и более 80% территории Волчанска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Российские войска закрепляются в Сумской и Харьковской областях.

«Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города», — доложил Герасимов президенту.

Генерал также добавил, что группировка войск «Север» продолжает создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Ранее сообщалось, что российские войска заперли в Купянске 15 батальонов ВСУ.

