Известную порнозвезду и её парня нашли мёртвыми на Филиппинах с разницей в три дня

По данным полиции, точная причина смерти 23-летней девушки пока не установлена, однако в ходе осмотра её жилья были найдены следы марихуаны. Представители правоохранительных органов сообщили, что судмедэкспертиза, проведённая криминалистическим отделом управления полиции Кесон-Сити, выявила у покойной наличие несмертельных внешних повреждений. Также у неё была обнаружена жидкость в лёгких и застойные явления в сердце.