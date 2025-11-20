Герасимов: бойцы ВСУ оказались под угрозой расстрела

Герасимов отметил, что солдаты ВСУ не могут сдаться в плен из-за реальной угрозы для жизни.
Большинство солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».
«Большинство из них (сдающихся в плен украинских военнослужащих) находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же. То есть они не могут выполнить эту задачу», — сказал Герасимов.
Ранее начальник Генштаба сообщил, что ВС РФ развили наступление по всем направлениям. По его словам, российские военные продолжают выполнять поставленные в ходе СВО задачи.