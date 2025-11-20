Поезд из Москвы прибыл в Санкт-Петербург с опозданием почти на два часа

Поезд, направлявшийся в Санкт-Петербург из Москвы, был задержан в пути почти на два часа, транспортная прокуратура начали проверку, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, 20 ноября поезд по техническим причинам был вынужденно остановлен на территории Ленинградской области задержан и простоят в течение 1 часа 53 минут.
«В результате два поезда в обратном направлении прибыли на Московский вокзал с опозданием», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон на границе Свердловской области и Пермского края задержались 14 пассажирских поездов.